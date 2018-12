Moras första trepoängare på hemmais

Tre drömminuter i första perioden grundade för Moraseger mot Frölunda med 3-0. Det var lagets första trepoängare på hemmais den här SHL-säsongen och lagets andra seger på de senaste elva matcherna.

Det blev en av årets märkligaste spelöppningar i Moras hemmaborg.

I nästan tre minuter tokpressade Frölunda i Moras försvarszon. Lagets spelare visade en sådan energi att det såg ut att bli en mardrömskväll för bottenlaget Mora, som inför matchen bara hade vunnit en av de senaste tio matcherna och tagit endast tre av 30 poäng.

Men när klockan visade 3.35 vände hela matchbilden.

På Moras första skott på mål gjorde Kevin Gagne 1-0. En bättre comeback från fem matchers skadefrånvaro kunde han inte få. Dessutom presterade han ett imponerande backspel resten av matchen

Mora kom in i matchen och bara 2.50 senare small det till igen bakom Frölundamålvakten Johan Gustafsson. Det var Matt Bailey som gjorde 2–0 till Mora, bara några sekunder efter att Frölunda hade klarat av ett boxplay.

Frölunda, som öppnade så bra, fick fullständigt energiläckage och Mora hade ytterligare två riktigt farliga målchanser och skapade långa anfall i motståndarnas zon.

I första periodpausen beskrev Frölundas Max Friberg läget i C More:

– Vi var för svaga i egen zon. De är för rörliga där.

I andra perioden kom Frölunda tillbaka och skapade ett tungt tryck i Moras zon. Frölunda radade upp målchanser samtidigt som Moras målvakt, Janne Juvonen, storspelade. Därför blev perioden mållös.

Annars var den stora snackisen när Frölundas Gustav Lindström dunkade in Moras duktige Spencer Abbot i sargen. Det blev upprörda känslor bland hemmapubliken, men Gustav Lindström var lugn i C More när han kommenterade tacklingen.

– Den är bra. Jag var före honom.

I tredje perioden mattades Frölunda samtidigt som Mora skapade långa anfall i offensiv zon. Dalalaget skapade flera målchanser och hade också en puck i nät. Men målet dömdes bort för hög klubba av Mathias Bromé.

När 2.53 återstod av matchen fick Frölunda en sista möjlighet att komma in i matchen när Moras Robin Johansson blev utvisad och Frölunda tog ut målvakten. Det resulterade i ytterligare ett Moramål i tomt mål genom Niki Petti. Mora vann och tog tre mycket viktiga poäng i bottenstriden.

För topplaget Frölunda blev matchen ett bottennapp, trots spelmässigt överlag under de två första perioderna. Noterbart är att Frölunda inte har tagit någon trepoängare borta sedan den 13 oktober mot Färjestad.