En gammal dam på 93 år bor tillfälligt på ett korttidsboende i Lund på grund av frakturer på bägge armarna. För ett inbokat besök på ögonkliniken klockan 10 bokade boendet sjuktransport via avtalet med Skånetrafiken. De skulle hämta 09.05 eftersom ingen annan ledig tid fanns. Damen och jag satt på utsatt tid innanför dörren. Vi fick vänta i 20 minuter – en evighet för en gammal dam vars upprepade kotkompressioner gör det smärtsamt att sitta en längre stund. Chauffören skyllde på trafiken. Damen var medtagen, men det skulle bli mycket värre senare på dagen.

Fantastisk personal på Ögonklinik B ordnade så att damen fick vila på en brits i ett litet rum i väntan på optiker- och läkarbesök. Likaså fick damen vila där i väntan på att sjuktransporten sedan skulle hämta 11.30 (nej, det fanns ingen lämpligare tid ledig).

Damen och jag var på plats exakt 11.30. Ingen sjukresetransport syntes till. Det gick en kvart. Damen började krokna i rullstolen. Ytterligare en kvart senare ringde jag till korttidsboendet och bad dem efterlysa transporten. Damen var då helt slut i kroppen. Ytterligare en kvart senare – alltså tre kvart efter bokad tid – ringde jag Taxi Skåne och beställde en taxi som kunde ta två personer och en hopfällbar rullstol. Taxin kom efter fem minuter. Chauffören gnällde över den hopfällbara rullstolen, men lyfte ändå in den i bagageluckan. Sedan fick jag guida honom till korttidsboendet, eftersom han inte hittade i Lund och heller inte klarade av att skriva in adressen i sin gps. Under en stor del av färden fick vi lyssna på chaufförens gräl på sitt hemspråk med en kvinna via telefonens högtalare.

En av korttidsboendets fantastiska undersköterskor mötte upp och hjälpte mig att få den av trötthet och uppgivenhet gråtande damen ur bilen och upp till hennes rum. Hon grät sig till sömns.

Lite senare på dagen ringde jag till Skånetrafikens sjuktransport och frågade varför den bokade transporten inte kommit. De svarade att de har rätt att komma när som helst mellan tio minuter före bokad tid och tio minuter efter bokad tid. Damens transport hade anlänt 11.20. När vi fortfarande inte kommit efter fem minuter körde chauffören därifrån. Han körde alltså därifrån fem minuter före bokad tid! Och han hade ingen skyldighet att meddela att han var på plats. Inte heller hade han enligt avtalet någon skyldighet att meddela beställaren (korttidsboendet) att han kört iväg utan sin passagerare. Helt enligt överenskomna rutiner!

Dessa vansinniga rutiner hade ingen berättat för damen eller mig. Ponera att damen i fråga inte hade haft någon anhörig med sig – då hade hon kanske suttit kvar i vestibulen tills hon ramlat ur rullstolen. Vems ansvar hade det varit?

Jag vill veta vilka personer som är ansvariga för detta bisarra avtal som är alltigenom oförskämt och obegripligt dåligt. Jag vill att ni omedelbart ser över avtalet och justerar rutinerna hos alla inblandade, inklusive chaufförer och korttidsboende. Och jag vill att ni gör det utifrån patienternas synvinkel och behov - inte utifrån era respektive vinstintressen.

Eva Hast

Svar:

Vi vill verkligen beklaga att vi inte levererade den resa ni hade beställt av oss. Det är särskilt olyckligt när sådant drabbar sjuka resenärer och vi arbetar hårt för att undvika sådana händelser. Det är svårt för oss att uttala oss i det enskilda ärendet, men vi ser gärna att ni tar kontakt med vår kundtjänst för serviceresor så att vi kan följa upp händelsen tillsammans med det trafikföretag som kört resan för vår räkning.

När en resenär eller vårdpersonal bokar en sjuk- eller färdtjänstresa hos oss får de alltid en ungefärlig hämtningstid. Orsaken till det är att vi omöjligt kan säga exakt när resan innan är avslutad. Det finns en mänsklig faktor som påverkar, men även väder, väglag, vägarbeten, trafikolyckor samt hur snabbt föraren kan ta sig genom sjukhuset för att hämta och lämna resenärer påverkar. Det är även många kunder som inte är klara med sitt vårdbesök när föraren kommer för att hämta, ofta beroende på att vårdpersonalen har mer kvar att göra, som att skicka med läkemedel eller journalhandlingar. Detta kan försena avresan och påverka förarens körschema under resten av dagen. Vi har varje dag cirka 5 000 färdtjänst- och sjukresor att bistå våra resenärer med, så om mer tid skulle läggas på varje resa så räcker helt enkelt inte våra fordon till.

Hur sjukresor och färdtjänst ska genomföras styrs av vårt regelverk och de avtal vi har med trafikföretagen. Men orsaken till att vi har en hämtningstid som inte är exakt utan där vi kan hämta 10 minuter innan eller efter överenskommen tid handlar främst om att få resorna att fungera praktiskt, med all den yttre påverkan som kan ske och som föraren inte alltid kan göra något åt.

Vi försöker se till att resenären får information om det som gäller för upphämtningstiden vid bokning, men säkert kan vi göra ännu mer för att nå ut med detta budskap. Vi samarbetar även mycket med vårdpersonalen så att de ska ha kännedom detta samt vid behov kunna hjälpa till att ringa oss om bilen blivit mer än 10 minuter sen. Föraren har ansvar att meddela att resan inte kunde köras och varför, så att vi kan boka en ny resa åt kunden omgående. Detta verkar inte ha skett här och det är något vi direkt tar upp med trafikföretaget när sådant inträffar.

Vi arbetar även för att skapa möjlighet för våra kunder att i realtid kunna få en förvarning om att bilen kommer om x antal minuter, och att se var bilen befinner sig. Detta kommer att ta lite tid, men det är något som vi hoppas ska underlätta mycket när du reser färdtjänst och sjukresor med oss i framtiden.

Ulrika Stålhandske

Områdeschef, serviceresor, Skånetrafiken