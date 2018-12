Femte raka förlusten för Leksand

Leksands formsvacka blir allt djupare. Hemma mot Karlskoga kom lagets femte raka förlust i hockeyallsvenskan.

Den klassiska klubben från Dalarna har det minst sagt tungt för tillfället. Efter 1–5 mot Tingsryd i fredags kväll åkte Leksand på en ny smäll inför hemmapubliken när Karlskoga kom på besök och vann med 5–2. Leksand har därmed inom loppet av tio dagar förlorat fem raka matcher, varav tre på hemmaisen.

Mot Karlskoga såg det i alla fall lovande ut när Axel Bergkvist satte 1–0 i början av mittperioden. Men gästerna vände innan perioden var över och sedan satte Jesper Kokkonen både 3–1 och 4–1 i slutperioden. Leksand var ett slaget lag – igen.

I tabellen har leksingarna hela 14 poäng upp till serieledande AIK, som vann med 2–1 mot Västervik efter förlängning.

AIK-forwarden Jesper Frödén rundade kassen och satte kyligt och snyggt matchens första mål i mitten av slutperioden. Men han fick inte bli matchhjälte redan under ordinarie tid, eftersom hemmalaget tog ut målvakten och kunde kvittera genom Victor Öhman med 1.29 kvar. Sista ordet fick ändå Jesper Frödén knappt två minuter in i förlängningen, när han ensam framför mål lade in en backhand bakom Emil Kruse. Det var Frödéns tionde mål för säsongen.

AIK drygade ut avståndet till tvåan Oskarshamn, som efter 1–3-förlusten i Västerås är fem poäng efter när 25 omgångar har spelats.