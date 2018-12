John Palmér Jeppsson hör Tribulation på KB i Malmö.

KB i Malmö 1 december.

Jag tror inte på spöken, men svenska Tribulation får mig att önska att jag gjorde det. Alla fyra musikerna är mer eller mindre uppsminkade som någon sorts svartvita stumfilmsvålnader. Oscar Leander antyder att även odöda trummisar måste tänka praktiskt och nöjer sig med en svart t-shirt, men sångaren och basisten Johannes Andersson sjunger med en raspig, ekande gravröst och badar ofta i ett slemgrönt ljus. Intrycket han ger är suggestivt, fast mellansnacket avslöjar att han är en vanlig rocksnubbe på maskerad.

Mer utrymme för tvivel lämnar gitarristerna; den stramare Adam Zaars med svarta läppar och ett makabert leende och framför allt Jonathan Hultén, som flackar omkring i scenröken med dramatiska, gracila rörelser och en silhuett uppiffad med svepande bitar av sorgflor. En hinsides gestalt som råkar befinna sig på KB – också. Kvartetten spelar inte sin låt "Music from the other", men väl "Strange gateways beckon" och det är så musiken låter, som en hårdrocksportal mot något... annat. Bo där? Nej tack, men det är fantastiskt att få hälsa på. Allra mest effektfulla är de långa instrumentala partierna i "Suspiria de profundis" och "Melancholia", där bandet släpper publikkontakten och försvinner helt in i sin egen värld.

Även låtarna i sig utforskar ett gränsland. Tribulation började djupt nere i extremmetallens underjord, men med åren har de skapat allt fler förbindelser till genrens ytskikt. Riffen har blivit mer hårdrockshookiga, refrängerna större, gitarrsolona mer elegant utmejslade. Såväl John Carpenter-syntar som folkmusikfärgade klanger ryms i soundet. Edith Piaf fungerar som intromusik. Det obskyra och det tillgängliga står, ovanligt nog i den här genren, inte i motsats till varandra.

Det är nog bara den råa sången – lite enformig, men effektfull som konstrast – som hindrar bandet från att nå en bredare publik. Annars borde Tribulation ligga helt rätt i tiden, nu när hårdrock är en självklarhet i Melodifestivalen och Bolibompa vimlar av zombier och vampyrer.