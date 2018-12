Nöje

Mariah Carey: Svenskar tar julen på allvar

Allas vår okrönta juldrottning Mariah Carey sätter åter hjul på sin show "All I want for christmas is you" och beger sig till Europa och Sverige.

– Det kommer bli väldigt festligt. Jag gillar att svenskar tar högtiden på stort allvar, säger världsstjärnan till TT inför spelningen i Göteborg.

På måndagen flyttar den amerikanska julen in på Göteborgsarenan Scandinavium när en av musikhistoriens största popdivor besöker staden. Förutom en "rolig och festlig" föreställning ser Mariah Carey fram emot att få spendera lite tid med sin barndomsvän som är bosatt i Sverige.