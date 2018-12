Patrik Oksanens bok visar hur demokratier hotas av påverkanskampanjer. Men ironiskt nog har liberala krafter bidragit till problemet genom att flytta makt från medborgare till marknad, skriver Jenny Maria Nilsson.

Patrik Oksanen, aktuell med boken "Skarpa skärvor", är politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning. Bild: Henrik Montgomery/TT

I september 2017 höll ”The european centre of excellence for counteracting hybrid threats” konferens i Helsingfors. Det var alltså inte EU:s tankesmedja ”The european centre of excellence for countering hybrid threats” som höll möte.