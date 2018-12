Trött på att knö in cykeln i trånga cykelställ? Snart blir det bättre. Cykelställen i Lund ska på sikt bli bredare, lovar kommunen.

– Det här har Lunds cyklister längtat efter, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

I dag är avståndet cykel till cykel 50 centimeter vid de kommunala cykelparkeringarna. Framöver ska avståndet vara 70 centimeter och dessutom ska det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i cykelstället.

Det är Miljöpartiet i Lund som föreslagit nya riktlinjer för hur cykelställen ska utformas. Vid tekniska nämndens möte i veckan fick partiet stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Nu har vi äntligen beslut om att cykelställ ska vara rymligare så att cyklarna faktiskt får plats. Cyklar man på en ”kärringscykel” med rejäl cykelkorg är den så pass bred att du får inte in cykeln i cykelställ där det bara är 50 centimeter emellan. Och ofta är man rädd för att få en avsliten växelkabel eller att cykelkorgen ska gå sönder, säger Emma Berginger.

Avståndet framöver ska alltså vara så brett att cyklar lätt ska kunna parkeras. Det så kallade C/C-avståndet (cykel mot cykel) ska vara 70 centimeter, enligt beslutet. Låsmöjlighet i ram ska som regel erbjudas.

– Har man en lite dyrare cykel som en elcykel då vet man att en cykel kan försvinna väldigt snabbt. Då vill man ha möjlighet att kunna förankra sin cykel på ett bra sätt.

Beslutet innebär inte att cykelställ i Lund kommer att förvandlas över en natt. De nya ställen installeras när nya ställ ska sättas upp.

– Sedan förväntar jag mig att man successivt arbetar med att ställa om de cykelställ vi nu har till den typen vi beslutat om.

Det blir den nya politiska nämndens uppgift att avsätta resurser så att en omställning av cykelställen kan göras, menar Emma Berginger.

– Man får göra en prioritering i internbudgeten, säger hon.

Beslutet gäller kommunens cykelställ, det vill säga de flesta cykelställ som finns på stan, som vid Lund C, utanför skolor och busshållplatser.

– Privata fastighetsägare och näringsidkare kan ha egna ställ.

I dag måste cyklister trycka in cykeln vid Lund C. Blir det lättare att parkera cykeln om avståndet ökar från 50 till 70 centimeter?

– Det stora problemet vid Lund C är att det finns alldeles för få cykelställ. Den långsiktiga lösningen är cykelparkeringsgaraget som ska anläggas under mark. Tills dess måste man ha fler tillfälliga cykelställ. Cykelstället i två våningar på Västra stationstorget är en bra lösning. Jag tror att vi snarast behöver fler sådana cykelställ vid Lund C.

Nämnden beslutade även att vid större cykelparkeringsplatser med hög belastning, som vid Lund C, ska det skyltas med tidsgränser för såväl 24-timmar som långtidsparkering.

Enkelriktade cykelbanor ska markeras med cykelsymbol och pil på cykelbanans start- och slutpunkt och med jämna mellanrum längs hela den enkelriktade cykelbanans sträckning.

Cykelöverfarten ska också skyltas så att cyklister i god tid ser att de närmar sig en cykelöverfart.