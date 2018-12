Fler skolbarn drabbas av inbördeskriget

Allt färre barn går i skolan i Afghanistan eftersom skolbyggnader blivit en vanligare måltavla i konflikten mellan regeringsstyrkor och väpnade rebellgrupper. Nu slår hjälporganisationer i landet larm.

På kort tid har situationen för afghanska skolbarn försämrats kraftigt.

Bara under årets fem första månader har 870 attacker mot byggnader, hot mot elever och lärare samt stridigheter i närheten av skolor dokumenterats. Det är dubbelt så många angrepp som under hela fjolåret och de högsta siffrorna sedan 2001, enligt en ny studie framtagen av organisationen Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA).

Sedan angreppen mot det afghanska utbildningssystemet blivit allt fler har antalet elever som uteblir från klassrummen för första gången på över 15 år börjat stiga. 3,7 miljoner barn i Afghanistan går i dagsläget inte i skolan – 2,2 miljoner av dem flickor, enligt GCPEA.

"Det är hjärtskärande att se att attackerna mot Afghanistans skolor ökar. Det äventyrar de senaste 17 årens framsteg, framför allt för flickors möjlighet till skolgång", kommenterar organisationens chef Diya Nijhowne.

Ett av de drabbade områdena är Faryab i norra Afghanistan. De senaste åtta månaderna har minst tio skolor i provinsen dragits in i konflikterna, varav nio byggnader ockuperats av landets nationella säkerhetsstyrka (ANSF) och en av en beväpnad rebellgrupp, uppger hjälporganisationen Norska flyktingrådet (NRC).

"Vi riskerar att förlora en hel generation om inte parterna i konflikten garanterar att skolorna slutar användas för militära ändamål. Det gäller inte minst den afghanska staten", kommenterar William Carter, NRC:s Afghanistanchef, i ett pressmeddelande.

Trots att en majoritet av skolorna i Faryab åter har öppnats är det färre ungdomar i klassrummen. Det spända säkerhetsläget i regionen och skicket som många av skollokalerna är i har lett till att familjer drar sig från att skicka tillbaka eleverna.

Nyligen var landets allt mer pressade ledare, president Ashraf Ghani, på besök i Genève för en FN-konferens om situationen i det krigshärjade landet.

Hans senaste försök att nå ett nytt fredsavtal blev dock snabbt nedskjutet av talibanerna som i ett uttalande på torsdagen förklarade att samtal med Ghani är "fruktlösa" då presidenten "saknar makten att fatta några beslut", rapporterar Bloomberg