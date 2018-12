En avgörande omröstning hålls.

– Vänner! Här är en punkt som måste klargöras! En gång för alla! Honorna – är de våra kamrater eller ej? Om detta må vi rösta.

Knorrace Engdahl spände ut kinderna och liksom burrade upp sig. Han vickade lite på sina imponerande skinkor. Under ett par förfärliga sekunder for tanken igenom honom: mina präktiga skinkor är just sådana som folk vill ha på julbordet. Han motade bort tanken och lät sig istället berusas av makten som kom av situationen.

Det hölls en omröstning som visade att honorna inte skulle betraktas som kamrater Det var bara en röst till honornas fördel, men det visade sig vara den gamla katten Malmqvist som röstat både ja och nej. Efter att förvirringen hade lagt sig kunde Herr Engdahl alltså konstatera:

– Vi har genom denna omröstning funnit att honorna inte är våra kamrater. Det ska på alla sätt göras tydligt, både här på bondgården och ut till omgivningen. Vi har visserligen några honor kring vårt bord men eftersom ni röstat som ni gjort har ni också gjort er värdiga att ingå i vårt sällskap. Ni är de enda undantagen.

Alla tittade på varandra och nickade högtidligt åt orden.