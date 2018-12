I förra veckan kom beskedet att Phil Collins tar sin "Still not dead yet – live"-turné till Sverige nästa år. Då var det dock inte klart exakt var den forne Genesis-stjärnan skulle spela.

Men nu är det klart att konserten den 12 juni kommer att hållas på Friends arena i Stockholm, meddelar arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Biljetterna till Phil Collins konsert släpps den 6 december.