Som ett soundtrack till chartrade må bra-resor

Jonn Palmér Jeppsson hör Sarah Longfield lira skickligt men trist.

Sarah Longfield INSTRUKTIONSVIDEO-METAL. Disparity

Skicklig ung kvinna spelar sjusträngad gitarr på Youtube. Dumma killar fyller kommentarsfält med hat och sexism. Fina killar skriver att hon spelar jättebra och har vackra ögon.

Inte undra på att Sarah Longfield, en 25-årig multiinstrumentalist och internet-sensation från Wisconsin, stirrar både trött och ilsket in i kameran i sin video "Playing repetitive jazz while being read my Youtube comments".

Kom igen nu, grabbar. Det är inte ett manligt privilegium att få tråka ut lyssnare med avancerad gitarrakrobatik. Kvinnors utseende är irrelevant för deras förmåga att bemästra Logic Pro, programmera synkoperade trummor och hitta rätt reverb till dyra, huvudlösa Strandberg-gitarrer – vilket är vad stora delar av "Disparity" låter som en övning i.

Longfield kan spela med energi och temperament, det hör man på fjolårets album "Collapse // Expand" och i ett gäng Slayer-covers på ukulele (där hon också visar en underutnyttjad skriktalang). På "Disparity", hennes första album med metalbolaget Season of Mist i ryggen, är det relativt kul att hänga med i instrumentala instruktionsvideodribblet "Cataclysm". Men nästan allt annat låter som om virtuosen mest velat koppla av vid sin laptop medan hon varit ute på turné. "Embracing solace" och "Stay here" skulle fungera som soundtrack till Coops må bra-resor till Kreta.

I fortsättningen är det den här plötsliga blodlösheten vi behöver prata om, inte Sarah Longfields kön.