Föreställningarna om vad som utgör en god barndom är både otaliga och kontextuella. I ett julpyntat Malmö stad går debatten på högvarv så fort faktorer som tydliga ramar och gränssättning i relation till självständighet och utrymme nämns. Föräldrar engagerar sig i carpooling mellan ett oändligt urval fritidsaktiviteter, debatter om ekologisk-vegansk mat och plastbantning, samtidigt som det lagas tacos och väljs film till fredagsmyset. Nu nalkas även det Everest av julklappar som kommer att vänta många ivriga barn på julaftonsmorgon. December månad närmar sig med stormsteg och julen ligger runt hörnet. Barnens högtid. Black Friday anlände och gjorde sorti, men fortfarande trillar det in mejl och sms med erbjudande på allt från kläder till leksaker och upplevelser. Jag funderar på om jag ska slå till på det prisnedsatta slajmet som kommer att göra barnen i min närhet stjärnögda när det plötsligt dyker upp en annons från Stadsmissionen på datorskärmen: drygt 1 300 barn är idag hemlösa i Malmö.

Vi befinner oss i ett av världens mest utvecklade välfärdssamhällen, men ikväll kommer 1 347 barn i Malmö gå och lägga sig utan ett eget hem. Det är ett faktum som gör att jag knappt vågar närma mig tanken på hur tillståndet ser ut i resten av världen. Hur ska vi förhålla oss till detta fruktansvärda faktum? För rimligtvis finns det ingen bland oss som tycker att en av egenskaperna som ska tillskrivas en god barndom är hemlöshet?

Så vad gör vi? Vi konsumerar, sticker till en slant åt personen som med utsträckt hand sitter på marken utanför matvarubutiken och fortsätter jakten på den perfekta stassen till årets julbord. Men 1 347 barn är fortfarande hemlösa och berövade på den mänskliga rättigheten att ha ett hem. Barndomen kan ingen beröva dem på, för barn är de oavsett vilken hand de blivit givna av livet. Men det är nu det är upp till oss att aktivt handla för vilken slags barndom vi anser att de är förtjänta av att ha.

Kära tomten, i julklapp i år önskar jag mig att det trillar in lika många sms om dessa barns oförtjänta öde, som det gjorde om nedsatta priser under Black Week. För visst kan vi bättre? Visst är vi inte evolutionärt dömda till att sopa denna typ av problematik under mattan? Kalla det någon annans problem och fortsätta marschera i det led som tilldelats oss? Kan vi inte blicka inåt och aktivt fundera kring hur just vi som privatpersoner kan hjälpa till i världen? Visst, det är obekvämt och det skaver att se sina egna privilegier. Det dåliga samvetet är dessutom inte lika enkelt att packa in i glänsande julpapper som det där tv-spelet för 699 kronor. Njut av tiden innan jul, strö saffran i lussedegen, gå på dina julbord och vira in dig i allt december har att erbjuda. Det förtjänar du. Men blunda inte för fakta. För alla barn har rätt till ett hem som erbjuder denna trygghet, inte bara under årets kallaste månad.

Yolanda Hägg

Yolanda Hägg är 27 år och från Lindängen i Malmö. Hon är träningsinstruktör på Actic Södervärn, student på Malmö universitet, hobbyskribent och över snittet entusiastisk över sitt älskade Malmö.