Angela Bassett om polisrollen: "Blev chockad"

Under det senaste året har vi sett Angela Bassett i bland annat ”Black Panther” och ”Mission: Impossible – fallout”. Just nu är den 60-åriga skådespelaren aktuell i andra säsongen av tv-serien ”9-1-1” – Jag har fått så mycket positivt gensvar från verklighetens räddningsarbetare. Och jag har själv fått en helt ny uppskattning för det jobb de gör, säger Bassett till TT.

Hon är fortfarande mest känd för rollen som Tina Turner i filmen ”Tina – What's love got to do with it”, men har på sitt cv också filmer som ”Strange days”, ”This means war” och den långa tv-serien ”American horror story”. I början av 2019 får vi höra, inte se, henne som en av rösterna i nya Transformers-filmen ”Bumblebee”.