Culture Club ställer in konsert i Köpenhamn – flyttas till Jylland

Det blir ingen konsert i Köpenhamn för det brittiska 80-talsbandet Culture Club med sångaren Boy George. På fredag skulle de ha spelat i Forum i Köpenhamn, men nu flyttas konserten till i vår och Jylland.

”Karma Chameleon” och ”Do you really want to hurt me” är några av de största hits som 80-talet producerade. Bandet Culture Club och dess sångare Boy George låg bakom och existerar än idag.

På fredag skulle bandet ha spelat på Forum Black Box i Köpenhamn, men nu står det klart att bandets turné flyttas av logistiska skäl. Istället ska den äga rum den 13 april nästa år. Men eftersom Forum ska stänga i slutet av mars, så kommer konserten nu att flyttas även geografiskt och då blir det inte en konsert i Köpenhamn. Istället ska konserten arrangeras på Spektrum Arena i Vejle på Jylland. Biljettköpare till konserten i Forum kan få tillbaka sina pengar.