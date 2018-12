Malmö

Gamla avloppsrör får nytt foder – motorvägen behöver inte grävas upp

Avloppsrören under motorvägen vid Segekaruselllen är cirka 60 år gamla. Nu får de nytt foder utan att marken och vägen måste grävas upp och orsaka trafikstörningar under en lång tid. Under tiden pumpas spillvattnet från Arlöv genom en rörportal som står över vägbanan.

Mikael Staff är en av dem som sköter kameran som inspekterar rören en sista gång före reliningen och han styr också den robot som tar bort föremål som hamnat i vägen. Magnus Nilsson, till höger, är arbetsledare för projektet vid Sege trafikplats. Bild: Hussein El-alawi Det handlar om cirka 300 meter gamla betongrör som får ett nytt innanmäte – en relining. Ett arbete som tar någon vecka jämfört med ett par månader om rören skulle grävas upp och ersättas med nya. Planen säger att rören som tillfälligt tar hand om spillvattnet tas bort i helgen och då ska de avstängda körbanorna vara körbara igen.Det betyder att vattnet från bland annat toaletter och diskmaskiner kan åter rinna i de nygamla rören som går från Ågatan, under Segeå och under motorvägen.