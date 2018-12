Glen Campbell visade Elvis hur man sjunger Elvis

Håkan Engström gillar countrystjärnans upphittade demoversioner.

Glen Campbell POP/COUNTRY. Sings for the king.

Elvisimitatörer? De brukar utgå från hans låtar, och så lägger de på ett extra lager jordnötssmör. Glen Campbell var annorlunda – han sjöng in låtarna före Elvis.

Mellan 1964 och 1968 fick han av låtskrivarna Ben Weisman och Sid Wayne uppdraget att sjunga in demos, avsedda endast för Presleys öron. Ren spekulation alltså, men Weisman var mästare i gamet; ingen annan landade med lika många låtar i Elvis repertoar: 57 stycken. Vissa är bra, andra hemska.

Arton av Campbells insjungningar dök nyligen upp när ett arkiv med rullband skulle städas ut. De visar hur han ibland apade efter kungens manér, men han spelade aldrig över. Närmast kom han i "Anyone can play", kanske det är därför som Elvis valde bort den? Tolv av de andra spelade han in. Campbell har en lite lättare touch och sjunger ibland mycket bättre. Han hamnar också närmare en beskedlig form av Nashvillecountry, vilket kan vara att föredra framför den ersatz-rock'n'roll som ofta hamnade på Elvis filmsoundtrack.