Gulliga katter, Harry Potter och högerpopulister på Inkonsts scen i vår

Gulliga katter, Harry Potter-fangirls, musikvideor, högerpopulism, Thelma & Louise och spaghettivästern. Inkonsts nya scenkonstledare har nu presenterat sin första säsong.

Att Petra Huisman blir ny konstnärlig ledare för scenkonsten på Inkonst har Dygnet Runt tidigare berättat . Nu är det dags för henne att presentera sitt första säsongsprogram och det innebär även ett nytt arbetssätt.

– Vi vill sätta ljus på frågan om vem som egentligen har makten över programmet och vad som visas för vår publik. Därför kommer vi nu börja bjuda in personer och grupper att utveckla programmet med oss, likt en konsthall som har gästande curators. Vilka dessa namn blir kommer vi att presentera senare under 2019, säger Petra Huisman i ett pressmeddelande.

Dygnet Runt kan dock avslöja att en av dessa gästande curators blir den prisbelönta koreografen Alma Söderberg som har flyttat hem till Malmö igen. Men redan i mars har Söderberg Sverigepremiär för sin nya föreställning ”Entangled phrases” som beskrivs som en hybrid mellan konsert och dansföreställning.

Fast vårsäsongen startar med gulliga djur. Föreställningen ”Cuteness overload” av Nadja Hjorton, Lisen Rosell och Anna Efraimsson sätts upp den 8 februari och handlar om vår syn på gulliga djur. ”När slår det puttenuttiga över och blir motbjudande eller voyeuristiskt? Var går gränsne mellan att vilja ha något och samtidigt nästan vilja skada eller ha sönder det?”, frågar sig föreställningen.

Veckan efter, den 14–15 februari, sätts Libby Normans ”Breaking up with JK Rowling” upp. Föreställningen handlar om en fangirl som bryter upp med Harry Potter-skaparen för att kunna gå vidare i livet.

Den resterande vårsäsongen på Inkonst innehåller:

23 feb: ”Kropp och straff” av Public Plot om vad som händer när ett högerpopulistiskt parti kommer till makten i Sverige.

26 feb: ”So sorry” av BamBam Frost om musikvideors påverkan på mänskligheten.

2 mars: ”Queens of Fauns” av Frédéric Gies. En mix av Berghain-musik och balett.

8–9 mars: ”Soma” av Oona Liebens. En poetisk vetenskaplig berättelse om den sårbara människokroppen.

16–18 mars: ”The Pursuit of Happiness” av New York-baserade Nature Theatre of Oklahoma och EnKnap. En vansinnig spaghettivästern med nordamerikanska teatervandaler och slovenska dansare.

27–28 mars: ”Entangled phrases” av Alma Söderberg.

6 april: ”Human Life Center: Dreaming, Trauma and Seeds” av Tlön.

12–13 april: ”Jaktlaget” av Olof Runsten. Ett jaktlag går ut i skogen och du är inbjuden att följa med.

17–18 april: Ofelia Jarl Ortega har urpremiär för ett nytt verk.

23 april–3 maj: ”#thelmatoo” av Bombina Bombast. Åk med i en limousine med Thelma och Louise i denna rullande interaktiva och intima föreställning med VR-inslag.

Oklart datum: ”Dark numbers” av Tea Tupajic. Om massakern i Srebrenica.