Höga betyg till Malmöstudios stora spelsatsning

Spelstudion The Bearded Ladies, med bas i Malmö, har släppt sitt största spel hittills. I ”Mutant Year Zero: Road to Eden”, baserat på bordsrollspelet ”Mutant: År Noll”, kämpar muterade djur och människor om förnödenheter i ett Sverige efter apokalypsen.