Meek Mill rappar om sitt liv i limbo

Till och med i musikvideon är han övervakad.

Meek Mill HIPHOP. Championship.

Hur svårt det kan vara att helt återintegreras i samhället efter ett fängelsestraff har Meek Mill upplevt på nära håll. År 2008 blev han dömd för vapen- och droginnehav, satt åtta månader i fängelse och har varit kvar i systemet sedan dess. Nya skivan är ett led i den Philadelphia-rapparens pågående kritik mot rättssystemet. Enligt honom är det ofta är en teknikalitet relaterad till villkoren för skyddstillsyn som skickar den frigivna tillbaka bakom galler. I vintras åkte han själv in igen efter att under en musikvideoinspelning stegrat på en motorcykel.

I sin karriär har han bemästrat den amerikanska drömmen men måste samtidigt varje dag rapportera sitt schema till myndigheterna. På nya albumet, som börjar monumentalt i Meek Mill-anda (offensiv rap över Phil Collins "In the air tonight"), behandlar han detta limbotillstånds frustration med en armé av förtrogna vid sin sida – däribland Jay-Z, Cardi B, Drake, Rick Ross och Ella Mai. Till formen är musiken knappast radikal, men den är mastig och har den sortens intensitet som måste ha stegrats under en lång tid.