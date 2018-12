Ny skiva och turné för Backyard Babies

Backyard Babies fyller 30 och firar med ett nytt album och en fyra månader lång vårturné. Albumet "Sliver & gold" är bandets åttonde.

Bandet bildades 1989 i Nässjö. Nästa år firar de fyra originalmedlemmarna alltså 30-årsjubileum.

"Efter alla dessa år av turnerande och musikskapande ihop älskar vi fortfarande det vi gör och vi hittar fortfarande nya musikaliska vägar att gå", säger Dregen i ett pressmeddelande.

"Sliver & gold", som släpps i vår, beskrivs som bandets "mest intensiva och vildsinta" hittills. Turnén startar den 15 februari i Falun och avslutas på Gröna Lund i Stockholm den 24 maj.

Turnéplan: 15/2 Falun, Falu Bowling & Krog, 15/3 Enköping, Cinema, 16/3 Ronneby, Klubb Ron, 22/3 Norrköping, Värmekyrkan, 23/3 Eskilstuna, Lokomotivet, 27/3 Uppsala, Katalan And All That Jazz, 28/3 Göteborg, Pustervik, 29/3 Malmö, KB, 30/3 Örebro, Frimis Salonger, 5/4 Halmstad Live, 6/4 Helsingborg, The Tivoli, 11/4 Tammerfors, Klubi, 12/4 Helsingfors, The Circus, 13/4 Kempele, Zemppi Areena, 24/5 Stockholm, Gröna Lund.