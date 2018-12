Oväntat stor spridning av dumpad senapsgas

Senapsgas som dumpades i havet vid Måseskär nordväst om Göteborg efter andra världskriget har fått oväntat stor spridning, enligt nya mätningar gjorda av Chalmers Tekniska Högskola.

Efter andra världskrigets slut dumpades stora mängder kemiska stridsmedel i havet, av både de allierade Västländerna och av Sovjetunionen. Vid tidpunkten ansågs det rimligt. Drygt 70 år senare har höljen eroderat och kemikalierna läckt ut i olika utsträckning.

Utanför Måseskär dumpades drygt 20 000 ton kemiska stridmedel och tidigare studier har visat att arsenik och senapsgas läckt ut till havsbottensedimentet. Den nya studien visar preliminärt att spridningen av senapsgas är större än man tidigare trott, rapporterar P4 Göteborg.

– Det värsta är kanske att vi också hittar vissa spår där vi inte trodde att det skulle finnas. Det vill säga, det kan ha skett en spridning med bottenströmmar och så vidare, säger Ingela Dahllöf, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet, till P4 Göteborg

Hur större spridning av senapsgas påverkar djur- och växtliv är fortfarande oklart, enligt Ingela Dahllöf.

Vid tidigare studier vid dumpningsplatser har forskare sett små koncentrationer av kemikalier i fiskar. Nedbrytningen av gifterna tros skada fiskarnas dna, men uppmätta nivåer i matfisk är så låga att de i nuläget inte utgör någon nämnvärd fara för människor.

Fakta Kemvapen i Östersjön och Västerhavet I samband med att Nazityskland besegrades hittade amerikanska, brittiska, franska och sovjetiska trupper sammanlagt 300 000 ton kemiska stridsmedel på tyskockuperade områden. Det gällde att snabbt bli av med vapnen, dels för att kunna demilitarisera, dels för att undvika att de hamnade i orätta händer. Därför dumpades en stor del av dessa till havs. Merparten av dumpningarna ägde rum i anslutning till krigsslutet, men pågick i mindre skala ända in på 70-talet. Att bärga kemvapnen är en avancerad och mycket kostsam process.

Fakta: Här har kemvapen dumpats

Område Djup (meter) Mängd (ton) Lilla Bält 25–31 6 250 Gotlandsdjupet 93-137 2 000 Bornholmsbassängen 93-137 32 000 Adlergrund 5–40 60 Gdanskdjupet 80–110 60 Skagerrak uppgift saknas 130 000 Måseskär 200 20 000

Källor: HELCOM – Baltic Sea Environment Proceedings No. 142; "Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea", www.chemsea.eu