Pirrig premiärkonsert för El Sistema Malmö-orkestern

Föräldrarnas mobiltelefoner åker upp när dirigenten Ron Davis Alvarez slår in det första musikstycket: Stora porten i Kiev. Koncentrationen dallrar i luften när sjuttio barn från fyra skolor i Malmö håller sin första klassiska konsert.

– Lite nervöst, medger Arfina Shaqiri, som sitter på första raden med sin fiol. Hon går på Kroksbäcksskolan och har spelat i fem år.

– Det bästa är utmaningarna, säger hon och pekar med stråken på notbladet för Papiross, ett stycke där hon ska spela solo i en mindre grupp.

Det är nästan en hel symfoniorkester som sitter i Garaget i Sofielund, bibliotekslokalen som den här kvällen fungerar även som konsertsal. Slagverk, blås, stråkar.

Föräldrar och släktingar står och sitter lite där de får plats. Mahmoud Abu-Hassan pekar ut sin son Omar, som sitter i blåssektionen med sin tuba.

– Han är tio år och det är nu fjärde året han spelar. Han har mycket roligt, säger han stolt.

De unga musikerna är mellan 10 och 13 år och kommer från Holmaskolan, Kroksbäcksskolan, Sofielundsskolan och Rosengårdsskolan. Nyligen har även Kirsebergsskolan kommit med i Kulturskolans El Sistema-verksamhet, musik- och rytmikundervisning i grupp.

Inför konserten på Garaget har eleverna både övat i grupp ute på sina skolor, och sedan tillsammans med Ron Davis Alvarez vid sex-sju tillfällen.

Det är lite av ett stjärngästspel, Alvarez har varit både lärare och dirigent i Venezuela, där musikrörelsen El Sistema startade, och är nu konstnärlig ledare för El Sistema Sverige.

Med tydliga rörelser slår han in de olika orkestersektionerna, lite förstärkta med Kulturskolans musiklärare. Eleverna har spelat sina instrument lite olika länge, några i bara två år, andra upp till fem år.

Det spretar lite, men låter säkrare allteftersom konserten går och växlar mellan klassisk musik och rocklåtar som Queens We will rock you. Rosengårdsskolans slagverkare brassar på för allt vad de förmår.

Kulturskolan i Malmö har genom att satsa brett på El Sistema-undervisning lyckats nå nya stora grupper elever ute på skolor, där få tidigare tog del av den kommunala orkester-, kör- och musikundervisningen.

– Genom El Sistema når vi nu 1 200 barn med vår verksamhet, berättar Stina Abrahamsson som är ansvarig för verksamheterna i Malmö.

Nu finns El Sistema Malmö-orkestern. Och konserten på Garaget var bara början, samarbetet med Ron Davis Alvarez ska fortsätta under våren.