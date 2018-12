Dygnet runt

Tre års resande ledde fram till Traveling Johns soloalbum – och avslöjande av krogbluff

Efter tre års resande och avhoppet från Billie the Vision and the Dancers är det nu dags för John Dunsö att albumsolodebutera som Traveling John. På den nya singeln ”Memories” får han möjlighet att bearbeta ett arton år gammalt restauranglurendrejeri med Frej Larsson och ett pinsamt möte med Nina Persson.

John Dunsö. Bild: Hussein El-alawi 2009 var Malmöbandet Billie the Vision and the Dancers omtalade i musikbranschen. De hade precis tagit emot en rockbjörn i den då tidstypiska klassen ”årets myspace” för sitt fjärde album. Men gitarristen John Dunsö var ändå inte nöjd.