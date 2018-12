Hodjas flygande matta: Mossig dansk familjefilm

Camilla Larsson ser filmatiseringen av Ole Lund Kirkegaards barnbok från 1970.

Hodjas flygande matta BIO. ANIMERAD FAMILJEFILM. Animerad familjefilm. Danmark (Hodja fra Pjort), 2018. Regi: Karsten Kiilerich. Svenska röster: Linus Wahlgren, Sharon Dyall, Göran Gillinger, Mimmi Sandén. Barntillåten. Längd: 1.22.

”Hodjas flygande matta” bygger på Ole Lund Kirkegaards barnbok från 1970 och den här filmatiseringen skulle platsa som ny snutt under ”Kalle Anka och hans vänner önskar God jul”. Eller ny och ny, den känns snarare som att den är framgrävd ur något bortglömt arkiv.

Hodja bor med sin lite korkade och oförstående pappa och sin ordningsamma och förstående mamma i en liten isolerad by i ett land någonstans långt bort. Pappan vill att Hodja ska bli hans skräddarlärling men Hodja vill ut och se världen tillsammans med sin get Raja. Till hans hjälp kommer en granne som letar fram en flygande matta och samtidigt ber Hodja att hämta hem hans dotterdotter som finns i den onde sultanens stad. Storstaden är hård och när mattan blir stulen får den naive Hodja hjälp av den streetsmarta flickan Smaragd. De beger sig in i sultanens palats.

Det blir människoätande krokodiler, en pruttande tjocksultan, lopprädda haremsdamer, stockdumma vakter, en vacker höftsvängande fruktförsäljerska och en variant av Charles Dickens romanfigur Fagin. Och budskapet att hemma är bäst.

Man vill gärna gilla en dansk barnfilm men den här känns lite för mossig och ambitionslös, både vad gäller animation, manus och rollfigurer. Dessvärre förstärker de svenska rösterna det intrycket.