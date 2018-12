Lone Scherfig öppnar Berlinfestivalen

Det blir den danska regissören Lone Scherfig som inleder filmfestivalen i Berlin i februari.

Filmen heter ”The kindness of strangers” och är en samproduktion mellan Danmark, Kanada, Sverige, Frankrike och Tyskland. Filmen betecknas som ett drama där en rad personer försöker finna kärlek och värme under en kall vinter i New York. Huvudrollerna spelas av Zoe Kazan, Tahar Rahim, Andrea Riseborough, Bill Nighy och Caleb Landry Jones.

Scherfig, som är känd för bland annat ”Italienska för nybörjare” och ”An education”, säger i en kommentar:

– Jag är oerhört hedrad. Det ska bli underbart att få se filmen tillsammans med en Berlinpublik.

Filmfestivalen i Berlin börjar den 6 februari.