Morrissey gör coverplatta

Morrissey ska släppa ett nytt album. Skivan, som har fått titeln "California son", innehåller covers på låtar av bland andra Bob Dylan, Joni Mitchell och Roy Orbison, uppger NME

Den brittiske artisten gjorde nyligen en coverversion av Pretenders "Back on the chain gang", som kommer att finnas med på en kommande deluxeversion av hans album "Low in high school" från 2017.

Nu har han uppenbarligen fått mersmak på att tolka andras låtar. Bland spåren på coverskivan finns bland annat "Suffer the little children" av Buffy Saint Marie, "It's over" av Roy Orbison och "Only a pawn in their game" av Bob Dylan.

Ännu är inget datum bestämt för skivsläppet.