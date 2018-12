Nervöst på Wall Street

Indexen på Wall Street gick åt olika håll under torsdagen. Nedgången bromsades under slutet av handelsdagen när signaler från Federal Reserve tolkades som att det kan bli en lugnare takt med räntehöjningar under nästa år.

Gripandet i Kanada av den kinesiska it-jätten Huaweis finanschef präglade annars börshumöret under de tidiga handelstimmarna med förnyad oro för handelsrelationerna mellan USA och Kina.

Dessutom tyngdes energisektorn av ett sjunkande oljepris sedan Opecmötet i Wien inte lyckats komma överens om att minska produktionen. Oljebolaget Exxons aktie backade 1,3 procent.

Den tioåriga amerikanska statsobligationsräntan sjönk, vilket bidrog till att pressa bankaktier.

Två stora sänken var Apple och Boeing. Teknikjättens aktie sjönk 1,1 procent medan flygplantillverkarens aktie dalade 3,1 procent.

Dow Jones industriindex föll 0,3 procent, Nasdaqs kompositindex steg 0,4 procent och S&P 500 var ned 0,2 procent.