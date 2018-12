Malmö

Tågstopp mellan Lund och Hässleholm i helgen

All tågtrafik mellan Lund och Hässleholm stoppas under helgen. Ersättningsbussar sätts in på sträckan. Även pågatåg på andra sträckor påverkas.

Det gamla och slitna kontaktledningssystemet mellan Lund och Hässleholm håller på att moderniseras. Därför stängs all tågtrafik på sträckan av från lördag klockan 01.15 till måndag klockan 03.00 (8-10 december).