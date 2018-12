The Fernweh plockar fram pastoral psykedelia

Okonventionell folkpop från lekplatsen.

The Fernweh

Debuterande Liverpoolband som spelar in för The Corals skivbolag, men The Fernwehs psykedelia är mer pastoral: melodiös, med lätt flyt även när harmonierna är skumma och soundet då och då blir murrigt svårgenomträngligt.

Utgångspunkten är The Fairport Conventions folkrockhybrid, men de begåvade musikerna drar åt olika håll: lite kammarpop här, lite västkustpsykedelia där. "Dressing up box" låter som soundtracket till en ratad agentfilm; "The liar" som ett möte mellan The Byrds och 1967 års The Who.