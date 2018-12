Världen hoppas på nytt mirakel i Gottröra

December innebär vanligtvis prinskorvar, pepparkakor och glögg på Johannesbergs slott. Nu är det i stället samtal mellan de stridande parterna i Jemen som står på menyn. Återigen riktas världens blickar mot Gottröra – där mirakel har skett förut.

”War is over, if you want it”, sjunger John Lennon i sin klassiska julsång. Kriget i Jemen, som har utlöst en akut hungerkatastrof, är långt ifrån över. Men regeringssidan och Huthirebellerna har slutligen beslutat sig för att ge freden en chans. Eller åtminstone att sätta sig ner och försöka ta några första steg mot en lösning på konflikten – i ett vintrigt Gottröra.

Ett bra val, anser man på en av byns få samlingsplatser, den lokala bensinmacken.

– Det är en väl vald plats. Det är lugnt och stillsamt här. Fridfullt, säger en anställd, som inte vill uppge sitt namn.

– Och så är väl läget passande, jag kan tänka mig att det är ganska lätt att hålla koll på omgivningarna.

Gottröra ligger längs med en glesbefolkad sträcka av väg 77 mellan Uppsala och Norrtälje, en knapp mil utanför Rimbo – men på bekvämt avstånd från Arlanda, dit Huthirebellerna och regeringssidans förhandlingspersoner har anlänt.

Herrgården Johannesbergs slott ägdes på 1600-talet av generalen Adam Ludwig Lewenhaupt, som dog i rysk fångenskap, och senare av flera olika adelssläkter. I dag beskrivs lokalerna som "en konferensanläggning i historisk miljö med modern teknik".

Utrikesdepartementet var in i det sista förteget kring var de så kallade konsultationerna kring Jemen ska hållas, eftersom det varit oklart om de över huvud taget skulle kunna bli av. Men när poliser började anlända till Johannesbergs slott i tisdags, och delar av anläggningen spärrades av, började ryktet snart spridas bland lokalborna om att något stort var i görningen.

Det dröjde inte länge innan det började snackas på macken.

– Två personer har kommit in och utbrustit: "Har ni hört att det är här det kommer att ske?" och "det blir livat på slottet", säger bensinmacksarbetaren.

Det är inte första gången som Gottröra hamnar i världens blickfång. Flygkraschen i december 1991 på en åker i socknen väckte stor uppmärksamhet internationellt då samtliga 129 ombord överlevde.

Händelsen har blivit känd som miraklet i Gottröra.