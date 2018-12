"Far cry 5" får uppföljare

"New dawn" är titeln på nästa spel i skjutarserien "Far cry". För första gången rör det sig om en direkt uppföljare till ett spel i serien, i det här fallet "Far cry 5" som släppte tidigare i år.

I spelet följer man tvillingsystrarna Mickey och Lou som bekämpar motståndare i Hope County i amerikanska Montana, 17 år efter en atomexplosion.

Ubisoft utlovar en färggrann värld där spelaren kan uppgradera sin hemmabas, och har möjligheten att samarbeta med en kompis via nätet, precis som i "Far cry 5".

"Far cry new dawn" släpps den 15 februari till pc, Playstation 4 och Xbox One.