"Homeland"-stjärna ville fånga hur livet känns

Fakta

Född: 1965 i Tulsa, Oklahoma. Båda föräldrarna undervisade på college. Modern Bilie Letts debuterade som romanförfattare när hon var 57 och hamnade på New York Times bästsäljarlista med "Where the heart is".

Bor: I Chicago.

Familj: Gift med skådespelaren Carrie Coon, en son på åtta månader.

Sysselsättning: Skådespelare, sedan många år medlem i den fasta ensemblen på Steppenwolf Theatre Company i Chicago samt dramatiker.

Mest kända pjäs: Fick Pulizerpriset för pjäsen "En familj – August: Osage County" som spelades på Dramaten 2010 med Marie Göranzon som den tablettmissbrukande matriarken vars man, alkoholiserad poet, tar livet av sig. I den stjärnspäckade filmversionen gjorde Maryl Streep huvudrollen.

"Osage County var en historia från min egen familj, min morfar tog livet av sig när jag var tio år. Det är något som jag har brottats med under en stor del av mitt liv, och jag tror jag insåg när jag blev dramatiker att det här var själva dramat" säger Tracy Letts.

Filmroller i urval: Efter rollen som senator Anrew Lockhart i tv-serien "Homeland" har Tracy Letts fått en ny karriär som filmskådespelare med roller i bland annat Steven Spielbergs "The Post" och Greta Gertwigs "Ladybird". Har också en roll i James Mangolds kommande film.

Läser just nu: "A new life" av Bernard Malamud.