Inget pris för Fares vid The Game Awards

"God of war" plockade hem de finaste priserna vid The Game Awards, där flera nya spel presenterades.

Det blev inget pris för Josef Fares vid spelgalan The Game Awards i Los Angeles. Fares var nominerad för bästa regi för "A way out", som gjorts av det lilla svenska spelbolaget Hazelight.

I stället var det Sony Santa Monicas Cory Barlog som tog hem priset för bästa regi för "God of war". "God of war" tog också hem galans finaste pris för årets spel.

"Fortnite" fick pris för bästa pågående spel, och "Red dead redemption 2" plockade hem priset för bästa berättelse, liksom bästa musik och bästa skådespeleri till Roger Clark, som gör rösten till huvudpersonen Arthur Morgan.

Flera bolag passade på att presentera spelnyheter i samband med galan. Bland annat fick slagsmålsspelet "Mortal kombat 11" släppdatumet 23 april, och "Crash team racing" får en upputsad version som släpps den 21 juni.

Även ett spel som bygger på tv-serien "Stranger things" presenterades, vars grafik påminner om spel från 1980-talet. "Marvel ultimate alliance 3" presenterades också, och det dyker upp till Switch.

Obsidian, som nyligen köptes upp av Microsoft, avslöjade att deras nästa projekt blir en förstapersonsskjutare i science fiction-miljö. "The outer worlds", som titeln lyder, kommer nästa år.

Även datumet för när svenska "Rage 2" kommer avslöjades. Förstapersonsskjutaren dyker upp den 14 maj.