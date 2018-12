Malmöstudion Simogos nya spel fick världspremiär vid gala i Los Angeles

Den hyllade spelstudion Simogo i Malmö avslöjade på torsdagskvällen sin nya satsning på The Game Awards i Los Angeles. Spelet ”Sayonara Wild Hearts” blandar musik, motorcyklar, dans och krossade hjärtan.

Simogo-duon Magnus Gardebäck och Simon Flesser har från Malmö imponerat på spelvärlden med sina tidigare spel ”Year Walk”, ”Device 6” och ”The Sailor’s Dream” som prisats vid Apple Design Awards, International Mobile Game Awards, Nordic Games och Global Mobile Awards.

I oktober 2016 avslöjade de för omvärlden att deras nästa spel skulle innehålla motorcyklar, dans och flera olika karaktärer. Men sedan dess har det varit locket på. Tills torsdagskvällen då Simogos kommande spel presenterades vid The Game Awards i Los Angeles.

”Sayonara Wild Hearts” är titeln på spelet och presenteras så här på engelska ”Enjoy a euphoric music video dream about being awesome, riding motorcycles, skateboarding, dance battling, shooting lasers, wielding swords, and breaking hearts at 200 mph”.

Så här såg trailern ut som hade världspremiär på The Game Awards.

I spelet figurerar karaktärer som Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers, Hermit64, Little Death och The Fool.

Spelet kommer att släppas för Nintendo Switch under 2019.