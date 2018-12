Skottlossning i Malmö – "Skjutit in i lägenhet"

Klockan 01.30 skedde en skottlossning på Calle Ljungbecks gata i Malmö. Det finns för nuvarande ingen misstänkt efter händelsen.

Under natten till fredag har en okänd person skjutit in i en lägenhet på Calle Ljungbecks gata i Malmö. Ingen kom till skada under händelsen.