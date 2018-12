Skottlossning i Malmö – spårade med hundar

Klockan 01.30 skedde en skottlossning på Calle Ljungbecks gata i Malmö. Det finns för nuvarande ingen misstänkt efter händelsen.

Under natten till fredag har en okänd person skjutit in i ett hus på Calle Ljungbecks gata i Malmö, med flera skott. Ingen kom till skada under händelsen. Enligt Sydsvenskans fotograf på plats var det personer hemma under skottlossningen, men ingen träffades.