Topplistorna: Total julkoma

Nu när vi är inne i december har julmusiken tagit över totalt på den svenska singellistan. Mariah Carey toppar med 24 år gamla "All I want for Christmas is you" och på topp 20 återfinns också julhits med alla från Wham och Triad till Frank Sinatra och Bobby Helms.

Album:

1. (1) ZE: "Sverige vet"

2. (11) 6IX9INE: "Dummy boy"

3. (24) Albin Lee Meldau: "About you"

4. (3) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

5. (4) Imagine Dragons "Origins"

6. (42) Peter Jöback: "Jag kommer hem igen till jul"

7. (31) Sia: "Everyday is Christmas"

8. (2) Dani M & Simon Superti: "Pusher"

9. (Ny) Petter: "Dö sen"

10. (10) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

11. (8) Billie Eilish "Don't smile at me"

12. (5) Lukas Graham: "3 (The purple album)"

13. (14) XXXTentacion: "17"

14. (15) Fricky "Aqua aura"

15. (12) XXXTentacion: "?"

16. (Ny) The 1975: "A brief inquiry onto relationships"

17. (13) Molly Sandén: "Större"

18. (9) Lil Peep "Come over when you're sober pt. 2"

19. (16) Avicii: "Avici (01)"

20. (19) Eminem "Kamikaze"

Singlar:

1. (7) Mariah Carey: "All I want for Christmas is you"

2. (1) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

3. (17) Wham: "Last Christmas"

4. (24) Ariana Grande: "Santa tell me"

5. (4) Ariana Grande: "Thank u, next"

6. (3) ZE featuring Jiggz: "Sverige vet"

7. (2) Ava Max: "Sweet but psycho"

8. (32) Triad: "Tänd ett ljus"

9. (28) Justin Bieber: "Mistletoe"

10. (49) Michael Bublé: "It's beginning to look alot like Christmas"

11. (33) Band Aid: "Do they know it's Christmas"

12. (5) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Happy now"

13. (56) Bobby Helms: "Jingle bell rock"

14. (75) Adolphson-Falk: "Mer jul"

15. (6) Zara Larsson: "Ruin my life"

16. (11) Lukas Graham: "Love someone"

17. (Ny) Håkan Hellström: "Vänta tills våren"

18. (9) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

19. (8) Dean Lewis: "Be alright"

20. (62) Frank Sinatra: "Let it snow! Let it snow! Let it snow!"

Källa: Grammofonleverantörernas förening