Chaufförernas sömn hotad av inbrottsrisken

Fakta

Varje år polisanmäls mer än tusen stölder ur lastbilar, släp och järnvägsvagnar.

2013–2015 polisanmäldes cirka 1 800 sådana brott per år (i snitt fem per dygn), 2016–2017 anmäldes cirka 1 400 per år (3,8 per dygn).

Mörkertalet bedöms vara stort. Att den här typen av brott inte anmäls kan enligt polisen bero på att det inte upplevs vara värt besväret, eftersom så få brott klaras upp.

Antalet tillgrepp av hela lastbilar och släp har ökat de senaste fem åren, från 441 anmälda tillgrepp 2013 till 523 stycken år 2017.

I en fältstudie 2016 tillfrågades 287 svenska och utländska förare om utsatthet för brott. 43 procent svarade att de någon gång utsatts för brott på rastplatser eller uppställningsplatser. 22 procent sade att de hade utsatts för brott på rastplatser eller uppställningsplatser i Sverige.

Källor: Brottsförebyggande rådet och Trafikanalys (rapport 2016:16)