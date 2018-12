JVM-spelare målskytt när Rögle vann

Uttagen i JVM-truppen i onsdags. Målskytt i SHL tre dagar senare i Rögles 4–1-seger mot Skellefteå. Ishockeylivet går bra nu för Rögles Nils Höglander. – Det var jätteskönt att få reda på att man ska vara med i truppen, säger han.

Om glädjebeskedet kring JVM spelade in när Nils Höglander, snart 20, satte Rögles 1–0-mål mot Skellefteå kan man tänka sig. Forwarden flög fram på isen, snappade upp en perfekt passning från Taylor Matson centralt i banan och sköt distinkt upp pucken i mål.

– Det är en bra passning från Matson och så försöker jag bara skjuta på mål. Så gick den in, säger Höglander i C More.

Rögle utökade till 2–0 i samma period genom Daniel Widing och stod emot gästande Skellefteås tryck i den andra perioden.

– Det är en fartfylld match som går åt båda hållen, det är en rolig match att spela, säger Höglander, som dessutom som ung juniorspelare har spelat för just Skellefteå.

– Det är väl lite speciellt att spela mot Skellefteå, kul att jag fick göra mål.

I den tredje perioden var forceringen från Skellefteå ännu tyngre, vilket gav utdelning. Andreas Wingerli satte reduceringsmålet som gav Skellefteå hopp. Men kort före slutsignal avgjorde Rögle med både 3–1 och 4–1 i tom kasse.

Efter tre raka förluster är därmed tabellåttan Rögle återigen ett vinnande lag.