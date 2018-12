Norlin och Lekman klara med långt låtprojekt

Under ett års tid har Annika Norlin och Jens Lekman släppt musik under okonventionella former. I sitt musikbrevväxlingsprojekt "Correspondence" har de turats om att varje månad skicka en låt till varandra.

I helgen gick projektet i mål med Annika Norlins låt "Silent night". Det var således den tolfte kompositionen, där Norlin har stått för sex av sångerna och Lekman för den andra hälften.

"Vi beslutade att hålla oss under radarn genom att släppa låtarna på internet utan att försöka dra till oss uppmärksamhet. För det mesta glömde vi bort att någon annan kunde lyssna på dem", skriver Jens Lekman på sin Facebooksida.

Där berättar han också att regeln för projektet var att bara använda ett instrument i varje låt, men att de i efterhand kommer att lägga stråkar på hälften av melodierna. Slutprodukten ska bli ett digitalt album tidigt nästa år.