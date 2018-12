"Aquaman" gör succé före USA-premiären

Superhjältefilmen "Aquaman" har premiär i Sverige nästa vecka och i USA den 21 december. Men redan nu skördar den framgångar i Kina, där den spelade in 93,6 miljoner dollar under öppningshelgen.

Det motsvarar ungefär 840 miljoner kronor och nu är det även klart att det blir en uppföljare, skriver Variety . Filmens premiärdatum har skjutits upp flera gånger, men produktionsbolaget Warner Bros hoppas nu att den ska bli julens stora succé på bio, även om den tävlar med Marvels "Spider-Man: Into the spider-verse" som har amerikansk premiär veckan innan.

Att släppa filmen först i Kina är en del i en marknadsföringsplan som går ut på att låta filmen få vind i seglen innan julhelgen. Dessutom är det enkelt att slå rekord i Kina, eftersom det råder stor expansion på biografmarknaden i landet, rapporterar The Wrap

Filmen bygger på seriefiguren Aquaman, som till en början kallades Vattenmannen på svenska. Han gjorde entré i serietidningen More Fun Comics 1941 och är en av superhjältarna som ingår i gruppen Justice League. Jason Momoa, mest känd som Khal Drogo i "Game of thrones", spelar huvudrollen i filmen och har redan hanterat treudden i tidigare DC-filmerna "Batman vs Superman: Dawn of justice" och "Justice league" från 2017.

Aquaman är en halvmänsklig superhjälte som styr undervattensriket Atlantis. Han kan manipulera tidvattnet och simma i snabb fart, samtidigt som han också har superstyrka. Svenske Dolph Lundgren spelar Aquamans presumtiva men onde svärfar Nereus.