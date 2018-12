Nöje

Här är några av guldkornen i "Musikhjälpen"

Det har blivit dags för "Musikhjälpen". Under måndagskvällen öppnar buren, där programledarna Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz får besök under hela veckan. Jamie xx, First Aid Kit och Astrid S är några av artisterna som dyker upp.

När "Musikhjälpen" öppnar, eller kanske snarare stänger, dörrarna till glasburen i Lund väntar i vanlig ordning en vecka där artister, komiker och överraskningar avlöser varandra. Årets tema är "alla har rätt att funka olika". För att uppmärksamma årets insamling kommer otaliga artister att uppträda. Här är några av höjdpunkterna: