Nu tävlar konstgiganterna om att få späkas av de feministiska konstpion­järerna, skriver Carolina Söderholm.

KONST Guerrilla Girls, Mjellby konstmuseum, Halmstad, t o m 3/3 2019.

År 1985 grundades Guerrilla Girls i en vindsvåning i New York. Exakt vilka som var där vet få. Men alla på plats hade fått nog. Nog av att få lägre betalt, färre möjligheter och sämre villkor än sina manliga kollegor. Droppen var den översikt över världens främsta konstnärer som Museum of Modern Art i New York gjort året innan. Av 169 då verksamma målare och skulptörer var 13 kvinnor. Så girrrlsen vässade tänderna och drog gorillamaskerna över huvudet. Med skarp ironi och vass politik har de sedan dess fört sin gerillaliknande kamp mot en ojämlik konstvärld. Alltid anonyma, för att inte dra uppmärksamhet från sakfrågan, lånar de sina pseudonymer från historiens kvinnliga konstnärer.

När de nu intar Mjellby konstmuseum i Halmstad är det som hyllade legender med en fullbokad kalender. Tungviktare som just Moma i New York och Tate Modern i London slåss numera om att få späka sig med deras välriktade kritik. Fast i succén ligger onekligen ett mått av misslyckande. Hade Guerrilla Girls nått sitt mål hade de inte längre behövts. Men trots att konstvärlden älskar att stoltsera med klädsam självkritik, går arbetet att förändra makthierarkier och urvalskriterier trögt.

Faktum är att situationen på sina håll endast marginellt förbättrats sedan Guerrilla Girls 1989 provokativt ställde frågan: "Måste kvinnor vara nakna för att komma in på Met Museum?" På den knallgula affisch som klistrades upp på New Yorks reklamtavlor sträckte en naken kvinna frestande ut sig, hämtad från en av konsthistoriens mest kända målningar, "La grande odalisque" av den franske nyklassicisten Ingres. Men på huvudet bar hon en gorillamask och siffrorna hon presenterade var beklämmande: färre än 5 procent av konstnärerna i det mäktiga Metropolitan Museum of Arts moderna avdelning var kvinnliga, men mer än 85 procent av nakenstudierna var det. När Guerrilla Girls följde upp studien år 2011, hade antalet nakna karlar stigit (24 procent), medan andelen kvinnliga konstnärer sjunkit till deprimerande 4 procent.

Historien är inte en objektiv skapelse huggen i sten. Den skrivs och skrivs om beroende av vad vi väljer att berätta.

Genom åren har kampanjerna följt slag i slag. Ett urval av dem tapetserar väggarna i Mjellby och speglar en febril aktivitet världen över, också inom politik och populärkultur. Samtliga affischer, annonser och flyers genomsyras av bitande svart humor, förödande siffror och reklamens grafiskt slagkraftiga språk. Dessvärre pekar den ganska färska enkäten "Is it even worse in Europe?" (2016), som Guerrilla Girls har med sig till Mjellby, på att en hel del ännu återstår innan konstnärer ges samma förutsättningar, oberoende av kön och etnicitet. Att bara en dryg fjärdedel av nära fyrahundra europeiska institutioner brydde sig om att svara säger något om frågans prioritet.

Inte ens Sverige, ett av världens mest jämställda länder, kan slå sig för bröstet. År 2011 konstaterade Kulturrådets rapport "Representation och regionalitet" att av de verk som Malmö konstmuseum köpte in åren 1900-1999 var bara 22 procent av kvinnliga konstnärer, en fördelning som gick igen på landets större institutioner. Nåja, allt det där hör till historien, invänder kanske någon. Men det är just det som är poängen. Historien är inte en objektiv skapelse huggen i sten. Den skrivs och skrivs om beroende av vad vi väljer att berätta. Som Metoo-rörelsen tydligt visat dröjer seglivade strukturer kvar vid inköp av verk till samlingar, fördelningen av utställningar, offentliga uppdrag, lärartjänster och stipendier. De senaste årens utveckling, där globala privatsamlare öppnar sina egna prestigefyllda museer, tycks snarare förstärka än underminera traditionella mönster. Salarna där fylls av dyrt förvärvade troféer från den konstmarknad som tenderar att gynna ett exklusivt gäng redan upphaussade konstnärer.

Därför är det omprövande arbete som påbörjats så viktigt. Moderna museet har under senare år vidgat den geografiska horisonten genom satsningar som "På väg mot en större värld" medan Malmö konstmuseum under Cecilia Widenheims ledning konsekvent riktat ljuset mot dåtidens och nutidens kvinnliga aktörer i utställningar som "En egen röst", "Oomph" och "Textila undertexter". Att Guerrilla Girls nu gästar Mjellby säger också något om ambitionerna hos det lilla halländska konstmuseet, som de senaste åren lyft fram en rad undanskymda konstnärskap, däribland Agnes Cleve och Meret Oppenheim.

Som konstupplevelse är utställningen inte den starkaste, byggd av affischer, flyers och videoklipp. Men som debattinlägg och ett stycke ikonisk konsthistoria är den angelägen. På gott och ont är aktivistgruppens arbete fortfarande aktuellt idag. Mer än trettio år efter starten fortsätter Guerrilla Girls luttrat kampen, beväpnade med träffsäker humor och avslöjande statistik.