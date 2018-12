Minnesord om Per Lindblad

Per Lindblad, Malmö, har avlidit i en ålder av 88 år. Närmast anhöriga är hustrun Marietta och tvillingarna Christina och Fredrik med familjer.

Per Lindblad föddes den 25 november 1929 i Stockholm och levde sina första fem år där. Familjen flyttade sedan till Skåne, närmare bestämt till Höganäs. Per var en mycket begåvad skolpojke. Han inledde sin skoltid i Höganäs och fortsatte sen till studenten på läroverket i Helsingborg. Per utbildade sig därefter till jurist i Lund och tillhörde där Helsingkrona Nation.

Per gifte sig 1964 med Marietta. Paret flyttade till Malmö 1970.

Efter omfattande utlandspraktik kom Per Lindblad att inleda sin yrkeskarriär i bankvärlden. I Handelsbanken kom han i kontakt med en kund i behov av lån för en utlandsetablering. Det var Ingvar Kamprad. Ingvar var mycket orolig inför Ikeas expansion. Per tog honom då på en lugnande promenad genom Malmö och lyckades återge Ingvar självförtroendet. Sedan dess var Per och Ingvar goda vänner och Per kom att ingå i Ikeas styrelse under trettiofem år.

I Handelsbanken kom Per Lindblad också att arbeta nära samman med dess nye VD Jan Wallander. Resultatet blev en ny unik organisation som präglat bankens verksamhet på ett positivt sätt sedan dess.

Per Lindblad ombads 1980 att bli VD för AB Cardo, då ett investmentbolag med bland annat Sockerbolaget, Weibulls och Hilleshög i portföljen.

Även utanför den primära karriären har Per Lindblad gjort stora insatser. Han har varit dansk generalkonsul sedan 1979, skattmästare och sedermera hedersledamot i Hjärt- och Lungfonden under mer än tre decennier, ordförande i Aktiespararna, initiativtagare till Hansaklubben i Malmö med mera.

Till Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund invaldes han 1983. Där fungerade han som Ekonomiska rådets ordförande fram till 2011. Med sitt vida kontaktnät och outtröttliga energi bidrog han till att utbilda och vidareutveckla Sällskapets förmåga och kompetens i ekonomiska frågor. Sällskapets förmögenhet har sedan dess utvecklats mycket väl vilket gett möjlighet till generöst stöd till begåvade yngre forskare. Per utnämndes till hedersledamot i Sällskapet 2008.

Lunds tekniska högskola fick i slutet av 1990-talet en stor donation av Ikea. Donationen innebar ett avgörande stöd till utvecklingen av industridesignprogrammet vid högskolan. Per Lindblad utsågs av Ingvar Kamprad att ingå i den grupp som svarade för kommunikationen mellan donator och mottagare. Per gjorde här med stor hjälp av hustrun Marietta avgörande insatser för att överbrygga mellan de olika kulturerna.

Per Lindblad engagerade sig helhjärtat i de aktiviteter han tog på sig. Han var prestigelös och kännetecknades av en förmåga att finna kompromisser och lösningar i svåra problem. Han älskade att ha människor omkring sig och vårdade sig om sina vänner. Vi är många som saknar både samarbetet med honom och den vänskap han bjöd på.

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund

Thomas Johannesson

f d preses

Rolf Elofsson

f d ständige sekreterare

Per Alm

nuvarande ständige sekreterare