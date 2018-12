Nästa års EM i curling i Helsingborg väntas kosta staden minst en miljon kronor. Vinsterna ska hamna hos hotell och restauranger.

900 unga hockeyspelare och konståkare stängs ute från Olympiarinken, men även skolor och allmänheten hindras att åka skridskor. Bild: Tobias Andersson

I november nästa år flyttar EM i curling in i Olympiarinken. Tävlingen pågår under drygt en vecka, men stänger ute de lokala konståkarna och hockeyspelarna under drygt två veckor. Som vi rapporterat pågår nu ett intensivt arbete för att hitta ersättningshallar.