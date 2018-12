Lisa Stansfield till Sverige i höst

Lisa Stansfield kommer till Sverige nästa år för att fira 30-årsjubileet av sitt bästsäljande debutalbum "Affection". Den 25 november spelar den brittiska artisten på Cirkus i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

"Affection" släpptes 1989 och innehöll singlar som "This is the right time" och "All around the world". En textrad från den senare har dessutom fått ge namn till Stansfields världsturné: "All around the world (and I-I-I)".

Biljetterna till Sverigespelningen släpps den 14 december.

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel jubileumssiffra. 30-årsjubileum är det rätta.