Nya "Avengers" har redan slått rekord

Den utannonserade "Avengers"-filmen har ett tag kvar till premiären. Men den har redan slagit rekord.

Den första trailern till den fjärde och sista filmen sågs under 24 timmar av 289 miljoner tittare, twittrar Marvel.

Som jämförelse sågs Ariana Grandes musikvideo "Thank u, next" av 55,4 miljoner tittare under premiärdygnet på Youtube.

Tvåa på listan över mest sedda filmtrailers är föregångaren "Infinity war" som sågs av 230 miljoner tittare, framför trean – den nya Lejonkungen – som sågs av 224,6 miljoner tittare.

"Avengers: Endgame", som filmen heter, har premiär den 3 maj i Sverige.