Ännu en misstroendenot mot May

Den brittiske parlamentsledamoten Crispin Blunt har lämnat in en not om att han saknar förtroende för landets premiärminister Theresa May.

Det krävs att sammanlagt 48 parlamentsledamöter skriver och begär en misstroendeomröstning mot premiärministern för att en omröstning ska genomföras. Blunt är nummer 26 i ordningen, rapporterar The Times.

– Jag vill uppmuntra de som funderar på det: få det gjort, säger Blunt enligt tidningen.