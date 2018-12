Cher till Köpenhamn nästa år

Cher har inte spelat i Europa på över 14 år, men i höst gör hon ett stopp i Köpenhamn. Den 15 oktober spelar den amerikanska popikonen på Royal Arena.

Konserten är en del av Chers världsturné "Here we go again tour", där hon spelar låtar från hela sin karriär men också från senaste skivan där hon tolkar Abba-låtar. Skivan släpptes i samband med hennes medverkan i Abba-filmen "Mamma mia! Here we go again".