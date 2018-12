Michelle Obama till Sverige i vår

Michelle Obama kommer till Sverige nästa år som en del av turnén "Becoming: An intimate conversation with Michelle Obama". Den 10 april ställer sig USA:s förra första dam på scenen i Globen i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Michelle Obamas självbiografi "Becoming" (på svenska "Min historia") släpptes i november och har skapat stora rubriker i USA. Förutom Obamas uppväxthistoria får läsarna bland annat även ta del av livet i Vita huset, de insikter hon fick när paret Obama gick i terapi samt hennes känslor gentemot nuvarande presidenten Donald Trump. Även i Globen får publiken ta del av hennes såväl offentliga som privata erfarenheter.

Biljetterna till framträdandet släpps den 14 december. Vem som modererar framträdandet i Stockholm meddelas vid ett senare tillfälle.

Turnén gör även ytterligare två stopp i Norden: Köpenhamn den 9 april och Oslo den 11 april.